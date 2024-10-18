Упродовж року не буде здатна воювати, – Зеленський сказав, за яких умов Росія не виживе

Президент України Володимир Зеленський вважає, що завдяки внутрішній своїй економіці Росія може не вижити. За його словами, найкращі для цього санкції – відмова світу від російських енергоресурсів, їхнього експорту або хоча б зниження цін.

Зеленський вважає, що за таких умов Росія дуже швидко втратить ресурси воювати. Про це він заявив в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

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Без економіки Росія нуль, – Зеленський

"Я думаю, що після цього впродовж року Росія не буде здатна воювати на тому рівні", – сказав Зеленський.

Він вважає, що Китай, Індія, США, Саудівська Аравія можуть зупинити Росію дуже швидко. Це саме ті країни, які мають важелі впливу на Кремль, спроможні знищити російську економіку. "Без економіки Росія нуль", – зауважив глава держави.

Просто швидко, сісти і сказати : "Дивися, яка ситуація. Економіки у твоїй державі не буде. На наступні пів року ми зупинимо повністю твою енергетику, увесь твій експорт, знизимо на енергоресурси ціни. Ми спроможні це зробити",

– зауважив президент України.

У випадку відмови від путінської енергетики, у Росії залишиться лише ядерна зброя. І саме Китай, Індія, США та Саудівська Аравія, на думку Зеленського, точно не дадуть Путіну її використати.

"Головне – бажання закінчити війну… Дешеві енергоресурси отримує Китай сьогодні. Їм потрібна довго чи коротка війна? А Європа, розуміючи, що це на європейському континенті, вони відмовилися від дешевих енергоресурсів навіть під тиском підвищення цін. Не всі: ви бачите, які країни досі проти того чи іншого напрямку… Подивіться на причини, чому вони це роблять. Всюди гроші", – зауважив Володимир Зеленський.