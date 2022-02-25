Росія не зазнавала таких втрат жодного збройного конфлікту, – Арестович про поразки окупантів

25 лютого 2022 , 16:55
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Джерело:

фейсбук Арестовича

Російська сторона у війні з Україною знову зазнає втрат. Українська розвідка зафіксувала у противника понад тисячу вбитих. І це менш як за дві доби.

Таких втрат Росія не зазнавала у жодному збройному конфлікті. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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Це найбільші втрати, починаючи з 1945 року, виходить,
– пояснив Арестович.

Втрати російських військ станом на 15:00:

  • до 80 танків;
  • 516 броньованих машин;
  • 10 літаків;
  • 7 гелікоптерів;
  • 2800 загиблих та поранених особового складу окупантів.
Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ! 
Автор: Аліна Оліховська