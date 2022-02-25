Росія не зазнавала таких втрат жодного збройного конфлікту, – Арестович про поразки окупантів
25 лютого 2022 , 16:55Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Арестовича
Російська сторона у війні з Україною знову зазнає втрат. Українська розвідка зафіксувала у противника понад тисячу вбитих. І це менш як за дві доби.
Таких втрат Росія не зазнавала у жодному збройному конфлікті. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.
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Це найбільші втрати, починаючи з 1945 року, виходить,
– пояснив Арестович.
Втрати російських військ станом на 15:00:
- до 80 танків;
- 516 броньованих машин;
- 10 літаків;
- 7 гелікоптерів;
- 2800 загиблих та поранених особового складу окупантів.
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