Плани Путіна відомі: військовий розкрив мету заяви Лаврова щодо захисту Білорусі
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія захищатиме Білорусь як "союзну державу". Водночас залишається питання, чи може Лукашенко, за прикладом Вірменії, розвернутися в бік Європи.
Військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, що Росія насправді не може захистити Білорусь, бо не здатна вберегти навіть власні території.
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Чи стане Білорусь розмінною монетою у грі Кремля?
Білорусь геополітично важлива для Росії насамперед як інструмент залякування Заходу – через своє географічне розташування.
Те, що каже Лавров, – просто слова. Хай спершу спробують захистити власні НПЗ. Вони не можуть захистити НПЗ у Тюмені, Москві чи Новокуйбишевську. То як вони захистять територію, для ударів по якій навіть не потрібні deep strike? Тож очевидно, що це просто демонстративні заяви для підтримки "непохитності" союзницьких зобов’язань,
– зауважив Мусієнко.
Якби Росія справді хотіла захищати Білорусь, то не підставляла б її ядерною зброєю, якою хизується Лукашенко. План Кремля, що у разі тактичного ядерного удару з території Білорусі НАТО розтрощило б її військовий потенціал. Велику війну проти Заходу Росія після цього навряд чи б почала, а ескалація мала б змусити Захід зважати на вимоги Кремля.
Також для росіян важлива підтримка інфраструктурних військових спроможностей для агресії проти України: йдеться про ретранслятори й антени, які підвищують ефективність російських дронів та підтримують постійну напругу на східному фланзі НАТО.
"Якщо ці ретранслятори не вимкнуть, наші потенційні дії – це демонстрація готовності діяти, зокрема превентивно. Це сигнал Росії й Білорусі, що ми знаємо про їхні плани розтягнути нашу лінію оборони та провести наступ з території Білорусі. І щойно зросте військова активність, що свідчитиме про намір штурмових дій – Сили оборони дадуть відповідь", – сказав Мусієнко.
Що ще відомо про роль Білорусі у планах РФ: дивіться у відео