Росія не змогла ефективно знищити українські ВПС чи придушити ППО, – розвідка Великої Британії

27 квітня 2022 , 08:26
Читать новость на русском

Джерело:

Міноборони Великої Британії у твітері

Російські загарбники не змогли належно оцінити українські військово-повітряні сили. Відповідно їм не вдалося їх ефективно знищити.

Так інформацію підтверджує й розвідка Великої Британії. Там кажуть, що Україна зберігає контроль над більшістю свого повітряного простору.

До теми Запаси скоротилися більш ніж удвічі: в Міноборони розповіли, скільки ракет залишилося у Росії 

 
Автор: Оксана Княжик