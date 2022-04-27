Росія не змогла ефективно знищити українські ВПС чи придушити ППО, – розвідка Великої Британії
27 квітня 2022 , 08:26Читать новость на русском
Російські загарбники не змогли належно оцінити українські військово-повітряні сили. Відповідно їм не вдалося їх ефективно знищити.
Так інформацію підтверджує й розвідка Великої Британії. Там кажуть, що Україна зберігає контроль над більшістю свого повітряного простору.
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