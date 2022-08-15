росія не зможе перемогти у війні з однієї причини

Житель окупованого міста радіє ударам по позиціях російських окупантів та бажає їм смерті. Важливий момент, про який сором'язливо замовчують російські пропагандисти.

"Хаймарси" – це, звичайно, добре, але не менш важливо знати, куди ними стріляти. І судячи з того, як масовано завдаються удари по складах та казармах, нестачі інформації немає.

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росіян здають скрізь

Тому що населення захоплених територій зливає місця дислокації загарбників. російських виродків здають скрізь – на Донбасі, на Херсонщині, у Харківській та Запорізькій областях.

На подив самих окупантів, Україна виявилася тотально ворожою територією. Усюди їх ненавидять.

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Тому війну росія не зможе виграти. Можна здолати армію, але неможливо перемогти народ.

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