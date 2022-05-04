Росія невпинно палає: у Дзержинську вибухнула цистерна – епічне відео

У російському Дзержинську 4 травня трапилася масштабна пожежа. Там загорілася цистерна.

Росія горить вже ледь не щодня. Про нову пожежу заявили російські пропагандистські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Що на цей раз

3 травня вибухнула, а після того спалахнула цистерна з розчинником у промисловому районі Дзержинська, що у Нижньогородській області. Пожежа настільки потужна, що в небі утворився величезний стовп чорного диму.

Горить взагалі красиво,

– так місцеві прокоментували потужну пожежу у своєму місці.

Дивіться відео потужної пожежі у Росії:

У Росії горить цистерна:

Російські пропагандисти, посилаючись на дані рятувальників, заявили, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Зараз, мовляв, загрози для людей немає.

Пожежа на видавництві "Просвещение", або карма за брехню

У ночі проти 3 травня у Підмосков'ї загорівся склад видавництва "Просвещение". Пожежники приїхали на місце події лише після того, як полум'я повністю охопило будівлю – майже 34 тисячі квадратних метрів. Усе, що було на складі, згоріло. Також відомо, що провалився дах.

Близько сотні рятувальників гасили пожежу до самого ранку, а все тому, що вони прибули надто пізно й вогонь дуже поширився.

Цікаво, що саме це видавництво вирішило звести до мінімуму згадки про Київ та Україну у шкільних підручниках. Окупанти хочуть забрати все, що нагадує про нашу державу. Хоча саме в неї вони століттями крадуть історію.

До речі, один із підручників випускатимуть у Росії без прізвища автора, адже ним є українець.

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У Бєлгороді кілька днів люди чули якісь "хлопки". 1 травня з'ясувалося, що горять приміщення російського міністерства оборони. Звуки так званих "хлопків" могли видавати боєприпаси.

Наступного дня гучний звук вибуху пролунав у центрі міста. Від нього в автівок спрацювала сигналізація.

2 травня спалахнув пороховий завод у Пермі, який є одним з найбільших підприємств оборонного комплексу Росії. Унаслідок пожежі загинули дві працівниці, ще одна – сильно постраждала.

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