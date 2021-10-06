"Росія – ні при чому": у Кремлі спростували причетність до росту цін на газ у Європі

Поки ціни на газ у Європі б'ють рекорди, у Москві переконують, що Росія до цього не має жодного стосунку. У Кремлі заявили: "говорити про протилежне можуть виключно непрофесіонали".

З такою заявою виступив речник президента Росії Дмитро Пєсков. Рупор Кремля назвав кілька факторів, які, на його думку, призвели до зростання цін на блакитне паливо.

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Пєсков назвав кілька факторів зростання ціни на газ

Так Пєсков вважає, що вартість газу зросла через зростання споживання енергоресурсів, кліматичні зміни та незаповненість європейських газових сховищ.

Москва не визнає, що спеціально створила дефіцит газу

Щоправда, в останньому може бути провина саме Росії, яка є основним газовим постачальником Європи. Про це, звісно, Пєсков не згадав. Тим часом, ЗМІ у Європі наголошують, що саме Москва створила дефіцит наприкінці року через що і ціни максимально зросли.

Росія начебто близька до рекорду з поставок

Натомість речник Путіна стверджує, що Росія близька до рекорду з постачання газу в Європу у 2021 році. Мовляв, "Газпром" готовий забезпечити усі перевищення поставок – у рамках чинних контрактів.

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Ціна на газ наблизилась до 2 тисяч доларів за тисячу кубів

Зазначимо, що ціна за тисячу кубометрів газу у Європі наблизилась до позначки у 2 тисячі доларів. Лише за один 6 жовтня – вартість тричі перевищувала попередню рекордну цифру.

Ще 1 вересня ціна за тисячу кубометрів була 614 доларів за тисячу кубометрів, вже 15 вересня вартість підвищилась до 963 доларів.