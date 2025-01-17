Росія обманом заманює громадян Індії на війну проти України, – WP

Росія активно залучає на війну проти України іноземних громадян, зокрема мешканців Індії. Майже 100 індійців були обманом відправлені на фронт під приводом працевлаштування чи навчання.

З них кожен десятий вже загинув. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Дивіться також Україна вперше з 2022 року може мати танкову перевагу над Росією, – Forbes

Як Росія заманює індійців на війну в Україні

Як повідомляється, 32-річний індійський електрик Бініл Бабу став вже десятим індійцем, який загинув у боях на боці Росії. Цей випадок викликав обурення в Індії.

Це питання було рішуче обговорено з російською владою в Москві, а також з російським посольством у Нью-Делі сьогодні. Ми також повторили нашу вимогу про якнайшвидше звільнення індійських громадян, які залишилися,

– процитували у виданні слова представника Міністерства закордонних справ Індії.

У свою чергу, Росія заперечує причетність до будь-яких схем із вербування індійських громадян. У заяві російського посольства зазначено, що жодних "публічних або прихованих кампаній" з боку російського уряду не проводилося.

Втім, як пише видання, Москва не поспішає звільняти завербованих. Це питання стало повторюваним джерелом напруженості у відносинах між Нью-Делі та Москвою.

Багато індійців стали жертвами шахраїв, які через соціальні мережі та кадрові агентства обіцяли високооплачувану роботу на кухні, роботу водія, сантехніка або електрика. Натомість їх змушували підписувати російські документи, конфісковували паспорти й відправляли воювати без належної підготовки.

Минулого року Індія домоглася звільнення кількох десятків своїх громадян, але частина індійців досі залишається у російських збройних силах. За словами індійського чиновника, наразі в російській армії служить щонайменше 19 громадян Індії.

Попри ці інциденти, Індія продовжує активно торгувати з Росією, зокрема закуповуючи нафту на суму понад 46 мільярдів доларів за минулий рік.

Загиблий Бініла Бабу, за словами його зятя, кілька разів звертався до посольства Індії у Москві з проханням його звільнити. Його командир обіцяв повернути його додому, коли річний контракт скінчиться.

Водночас рік тому в Індії було розпочато розслідування щодо 19 осіб і приватних компаній, залучених у заманюванні індійців у Росію. За даними слідчих, студентів з Індії запрошували "у сумнівні приватні ВНЗ Росії". У травні здійснено кілька арештів за звинуваченнями в торгівлі людьми, але підозрювані вже вийшли під заставу. Відтоді не було жодних зрушень у цьому питанні, підсумували у виданні.