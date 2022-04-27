Росія обміняла колишнього морського піхотинця США Ріда на льотчика Ярошенка
Джерело:CBS News
Російського льотчика Костянтина Ярошенка, засудженого у США, обміняли на колишнього морського піхотинця Тревора Ріда, якого засудили у Росії. Обмін пройшов у Туреччині.
Білий Дім підтвердив, що Тревор Рід нарешті повертається додому.
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Президент Джозеф Байден запевнив, що переговори, які дозволили обміняти Тревора Ріда, вимагали важких рішень.
Його безпечне повернення є свідченням пріоритету моєї адміністрації щодо повернення додому американців, які перебувають у заручниках і незаконно затриманих за кордоном. Ми не зупинимося, поки Пол Вілан та інші також не повернуться додому,
– повідомив він.
Російське телебачення показало, як Ріда доставили до аеропорту Внуково. Натомість Ярошенко із Туреччини прилетів до Сочі.
Що відомо про затримання Ярошенка
Костянтина Ярошенка заарештували у травні 2010 року за підозрою у підготовці транспортування кокаїну у Ліберії. Ордер на арешт було видано американським судом. У 2011 році його засудили до 20 років ув'язнення.
Що відомо про затримання Ріда
Тревор Рід – студент з Техасу, який перебував у Росії за туристичною візою. У 2019 році його затримали за гучну сварку з двома дівчатами на Ленінградському шосе. У Росії кажуть, що американець чинив опір при затриманні, а в патрульній машині напав на водія. У 2020 році Ріда засудили до 9 років колонії.
До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що усі рішення щодо обміну полоненими залишаються за Україною. Він наголосив, що це стосується і британців, які перебувають у російському полоні.
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