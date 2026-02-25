Росія може бити по водопостачанню: експерт оцінив готовність до таких атак

З'явилась інформація, що Росія готова завдавати ударів по українській інфраструктурі, яка забезпечує нашу державу питною водою. Подібні застереження вже лунали, адже було передбачувано, що після енергетики противник може взятися за водопостачання.

Україна мала б готуватись до можливих наслідків таких загроз. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що це те питання, яке українські високопосадовці ставили перед своїми європейськими колегами.

Чи готова Україна до атак Росії по водопостачанню?

Сергій Кузан вважає, що, як із суттєвою підтримкою української енергетики, Європа так само готується, щоб надати Україні схожу допомогу і щодо інших об'єктів інфраструктури.

Зрозуміло, що взимку пріоритет – це тепло, а влітку – електроенергія та вода. Чиста, питна вода – це те, без чого не може функціонувати жодне місто,

– сказав він.

За дорученнями посадовців в Офісі Президента відбуваються наради для того, щоб у нашій державі бути готовими до різного сценарію розвитку подій.

Важливо! У ніч на 22 лютого 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, поєднавши удари по енергетиці, логістиці та цивільній інфраструктурі з новими тактичними підходами. За словами генерала армії Миколи Маломужа, Кремль намагається посилити тиск не лише на українське керівництво, а й на США, використовуючи широкий спектр ракет і дронів та змінюючи траєкторії ударів, щоб ускладнити роботу ППО.

За словами Сергія Кузана, на 100% підготуватися до ракетних атак Росії неможливою. Однак, якщо Україна витримала випробування найлютішого зимою за час повномасштабного вторгнення та наймасованішими ударами по інфраструктурі, то в майбутньому також є велика ймовірність, що без електрики та води наша держава не залишиться.

