З-під завалів рятував сусід: на Донеччині сім'ю засипало будинком через обстріли росіян

Донеччина кожного дня потерпає від обстрілів росіян. Уночі 1 жовтня окупанти завдали удару по Кіндратівці. Унаслідок обстрілу під завалами власного будинку опинилася сім'я з дитиною.

Ймовірно, ворог завдав удару по Кіндратівці із ЗРК С-300. Про наслідки обстрілів інформує Міністерство внутрішніх справ, передає 24 Канал.

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Сусід рятував сім'ю з-під завалів

Після опівночі російська армія завдала ракетного удару по селу Кіндратівка. Ймовірно, ворог випустив кілька ракет С-300 по території Дружківської громади.

В результаті руйнування одного з житлових будинків отримала тілесні ушкодження ціла родина – 40-річний чоловік з 36-річною дружиною та їх 16-річний син із бабусею 57 років,

– повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Рятував з-під завалів сім'ю сусід, який є співробітником ДСНС.

Наслідки обстрілу Кіндратівки – більше у галереї

Загалом в результаті обстрілу зруйновано 15 приватних житлових будинків та господарських споруд. Також два ракетних удари окупанти завдали по селищу Олексієво-Дружківка. Пошкоджено 2 багатоквартирних будинки, цех. Наразі про постраждалих не повідомляли.

Загалом, протягом минулої доби окупанти завдали 30 ударів по цивільному населенню Донецької області. Унаслідок атак пошкоджено 26 житлових будинків, 36 автомобілів, цехи, дитячий садок, школа, ЛЕП.

Донецька обласна прокуратура нині фіксує усі наслідки обстрілів, а також здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську

У ніч проти 30 вересня росіяни завдали 2 ракетних ударів по місту Краматорськ. Як повідомили у міській військовій адміністрації, ракети влучили у стоянку з авто та поруч з будівлею гуртожитку.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 37 автомобілів на автостоянці, СТО, автомийку та гуртожиток. Згодом стало відомо про пошкодження 7 багатоквартирних житлових будинків та торговельних павільйонів авторинку. Унаслідок ракетного удару постраждала 1 людина.