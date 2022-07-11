В авто, яке спалахнуло від російського "Урагану" в Харкові, загинули батько та 17-річний син
Ворог вкотре з неабиякою жорстокістю атакував Харків 11 липня. Через такі цинічні дії є загиблі та постраждалі.
Обстріл стався близько 10 години ранку. Загарбники гатили з артилерії та реактивних систем залпового вогню по Київському та Салтівському районах Харкова.
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Серед загиблих є діти
За останніми даними, через російську атаку 31 людина поранена. Серед цих людей є двоє дітей віком 4 та 16 років.
Також загинули 6 цивільних. Під час обстрілу шиномонтажу на автомобілі повз проїжджала родина. Разом зі своїм батьком загинув 17-річний хлопець. Їхні тіла понівечило від вибуху.
Під вогневою атакою ворога опинились приватні помешкання жителів Харкова, торговельний центр та шиномонтаж.
Харків після обстрілу 11 липня / Фото Харківської обласної прокуратури
Місця обстрілу досі оглядають фахівці, встановлюють інші обставини. Прокуратура відкрила відповідну справу.
Коротко про обстріл Харкова 11 липня
- Близько 10 снарядів окупанти випустили по місту вранці 11 липня. Стріляли з реактивної системи залпового вогню "Ураган" по житлових районах міста.
- Ворожий снаряд влучив у будинок, де обвалився один з під'їздів. З-під завалів 6-поверхівки, що розташована у самому центрі Харкова, врятували пенсіонерку. Вона отримала лише переляк, тому медична допомога їй не була потрібна.
- Під обстрілами також опинились гаражі, приватний сектор, шиномонтаж і ТЦ. Постраждали працівники торговельного центру. 16-річний підліток перебуває у стані середньої важкості, а життю 4-річної дитини нічого не загрожує.
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