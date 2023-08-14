На Харківщині бабуся з онуком потрапили під обстріл: моторошні кадри

Ворог щодня обстрілює прикордонну Харківську область. Від російських ударів потерпають різні райони регіону. Ворог вкотре обстріляв Харківщину касетними боєприпасами, від яких постраждали бабуся разом з онуком.

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що ворог обстріляв Чугуївський район з РСЗВ. Унаслідок російської атаки постраждав 14-річний хлопчик, інформує 24 Канал.

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Як людей рятують від російських обстрілів

Зі слів Болвінова, підліток просто їхав на велосипеді, коли почався обстріл. Його бабуся, вочевидь, йшла поряд. На щастя, дитина отримала легкі осколкові поранення, хоча й у шию. Бабуся також отримала поранення.

Допомагати людям після обстрілу першими їдуть слідчі. Неодноразово правоохоронці й самі потрапляють під цинічні атаки росіян.

Першими на такі випадки виїжджають наші слідчі. Цього разу вони були неподалік та встигли надати допомогу постраждалим. Один з наших слідчих отримав контузію. Після того, як допоміг цивільним, звернувся до медиків і сам, зараз його стан не викликає занепокоєнь,

– повідомив Болвінов.

Під обстріл потрапили й поліцейські, пошкоджено автомобілі працівників.

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За словами Олега Синєгубова, окрім 14-річного хлопчика та 62-річної жінки під час обстрілу кілька осколків влучили в автомобіль швидкої допомоги. На щастя, бригада медиків не постраждала.

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