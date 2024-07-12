Росіяни завдали масованих авіаударів по житловому сектору Харківщини: є загиблі та постраждалі

Росія ввечері 11 липня вкотре завдала авіаудару по території Харківської області. Ворог цинічно атакував житловий сектор, і, на жаль, є жертви.

Внаслідок обстрілу спалахнули масштабні пожежі. Загалом вогонь поширився на площу понад 1800 квадратних метрів.

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Окупанти завдали авіаудару по житловому сектору

Вечері 11 липня російські військові завдали масованих авіаударів по житловому сектору селища Білий Колодязь Вовчанської громади Чугуївського району. Внаслідок цинічних дій окупантів загинуло 3 людини, серед них – 2 чоловіка та одна жінка.

Окрім того, поранення отримали 8 осіб.

Вибухи були дуже потужними й зруйнували кілька житлових будинків та надвірних забудов. За різними адресами спалахнули пожежі. Так, горіли 2 одноповерхових багатоквартирних будинки барачного типу та господарчі споруди загальною площею близько 1800 квадратних метрів.

Рятувальники ліквідовували пожежі під загрозою повторних ворожих ударів.

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Минулої доби російські військові також вдарили по селу Борова. Так, внаслідок обстрілу ФАБ-1500 горіли гараж та 3 легкових автомобілі. Вщент руйновано приватний будинок, а також пошкоджено 12 приватних будинків.

В результаті авіаційного удару в Боровій постраждали чотири людини: двоє чоловіків віком 52 та 69 років, а також дві жінки 30 й 70 років. У всіх потерпілих – гостра реакція на стрес.