Росіяни з самого ранку тероризують Херсон: унаслідок обстрілів є загибла та постраждалий

Російська армія зранку 2 лютого нищівно обстрілює Херсон. Унаслідок ворожих атак є загибла і постраждалий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

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Ворог обстрілює Херсон

Мрочко повідомив, що від ранку окупанти нищівно обстрілюють Херсон. Ворог б'є по Дніпровському району міста.

Унаслідок терористичних обстрілів є жертви. Так, несумісні з життям поранення отримала 72-річна жінка. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що російський снаряд прилетів прямісінько у дім, де жила жінка.

Через “приліт” снаряду в житловий будинок загинула жінка 1952 року народження. Мої співчуття рідним і близьким вбитої,

– написав Прокудін.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Світла пам'ять.

Крім того, є постраждалий – 50 річний чоловік. Під час російського обстрілу він перебував на подвір'ї біля будинку. Чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію. Нині потерпілий перебуває під наглядом лікарів.

Прокудін також повідомив, що протягом минулої доби ворог обстріляв 28 населених пунктів Херсонщини та обласний центр. Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію минулої доби загинули 2 людини, ще 3 – дістали поранення.