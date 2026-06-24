Росія обстріляла саперів міжнародної організації на Херсонщині, є загиблий
Росія обстріляла саперів міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid на Херсонщині у середу, 24 червня. Загинув один із її працівників.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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Що відомо про атаку на саперів?
Обстріл стався у Новопетрівці Високопільської громади.
Поранення, несумісні з життям, отримав 24-річний фахівець з розмінування.
Також попередньо відомо про 4 поранених представників цієї організації.
Всіх потерпілих госпіталізували для надання подальшої допомоги. Двоє фахівців перебувають у важкому стані, медики борються за їх життя,
– повідомив Прокудін.
Нагадаємо, що росіяни під вечір 24 червня також вдарили по Запоріжжю. КАБи впали у районі центрального пляжу. Поранено 6 людей, серед них є діти.
Також під час атаки дронів двічі був приліт по АЗС у Сумах. Постраждав 34-річний чоловік.