Росія обстріляла саперів міжнародної організації на Херсонщині, є загиблий

Росія обстріляла саперів міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid на Херсонщині у середу, 24 червня. Загинув один із її працівників.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Що відомо про атаку на саперів?

Обстріл стався у Новопетрівці Високопільської громади.

Поранення, несумісні з життям, отримав 24-річний фахівець з розмінування.

Також попередньо відомо про 4 поранених представників цієї організації.

Всіх потерпілих госпіталізували для надання подальшої допомоги. Двоє фахівців перебувають у важкому стані, медики борються за їх життя,

– повідомив Прокудін.

Нагадаємо, що росіяни під вечір 24 червня також вдарили по Запоріжжю. КАБи впали у районі центрального пляжу. Поранено 6 людей, серед них є діти.

Також під час атаки дронів двічі був приліт по АЗС у Сумах. Постраждав 34-річний чоловік.