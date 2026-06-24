Сумну звістку повідомила у фейсбуці її тітка Олександра Щезник.

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Кого вбила Росія на пляжі в Одесі?

Стало відомо, що через російську атаку загинула Дар'я Миколаївна Кравченко 1999 року народження. Її тітка повідомила, що дівчина навчалась у Скадовській школі №1, яку закінчила із золотою медаллю.

Після школи дівчина вступила до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Там вона здобула вищу освіту на факультеті біомедичних технологій.

Дар'я працювала у медичній сфері та була заступницею директора діагностичного центру в Києві.

Як гірко, як боляче, як неймовірно ниє серце... Наша Даша. Вічність. Нехай згинуть ті хто розпочав і підтримує цю кляту війну…

– написала Олександра Щезник.

Нагадаємо, 23 червня Росія запустила безпілотники по Одещині. Після вибухів на одному з пляжів серед відпочивальників виникла паніка. На жаль, внаслідок атаки загинула 26-річна жінка та постраждав 39-річний чоловік.

До медиків виклик надійшов о 12:15. Перша бригада швидкої прибула на місце о 12:27, а згодом ще дві. Попри реанімаційні заходи медикам не вдалось врятувати дівчину.

Місцева влада висловила співчуття рідним загиблої та заявила, що пляж, на якому перебувала жінка, не входить до переліку офіційно відкритих для відпочинку локацій.