У Криворізькому районі російська ракета зруйнувала залізничну колію: рух довелося зупинити

російські окупанти обстріляли Криворізький район. Вони зруйнували об'єкти залізничної інфраструктури.

Про це 1 серпня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області. Відомо, що влучання були в Зеленодольській та Грушівській громадах. Там понівечена залізнична інфраструктура

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"У Грушівській громаді через ворожий обстріл ракетою розбито залізничну колію. Рух по ній зупинено. Також пошкоджено електротрансформатор та електромережу. Людей не зачепило", – зазначили у ДСНС.

Додали, що вороги з реактивних систем залпового вогню гатили поблизу Зеленодольська. Там, на щастя, немає руйнувань та постраждалих.

Обстріли Дніпропетровщини 1 серпня

У ніч на 1 серпня росіяни атакували Нікопольський та Криворізький райони. Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що по Марганцю та Червоногригорівській громаді було більше ніж 60 обстрілів з "Градів". Окупанти намагались влучити у домівки людей. вони поранили двох жінок.

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Голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко розповів, які цілі були для росіян у Марганці. Мовиться про кафе "Шашличний двір", підприємство ритуальних послуг, приватні будинки, гаражі, автомобілі, господарські будівлі та дитяче ліжечко. Крім цього, окупанти пошкодили комунікації. Наразі відповідні служби усувають наслідки.

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