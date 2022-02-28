Росія обстріляла житлові будинки в Житомирі та Чернігові

Російські окупанти порушують усі норми гуманітарного права. В ній на 28 лютого війська Путіна знову обстрілювали житлові будинки.

Хоч агресори знизили темпи наступу, вони все ще продовжують спроби прорватися в окремих напрямках.

До теми ЗСУ вдається відбивати наступи батальйонно-тактичних груп ще на підступах

В порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти підступно нанесли ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів,

– йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

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