Росія обстріляла житлові будинки в Житомирі та Чернігові
28 лютого 2022 , 07:51Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб
Російські окупанти порушують усі норми гуманітарного права. В ній на 28 лютого війська Путіна знову обстрілювали житлові будинки.
Хоч агресори знизили темпи наступу, вони все ще продовжують спроби прорватися в окремих напрямках.
До теми ЗСУ вдається відбивати наступи батальйонно-тактичних груп ще на підступах
В порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти підступно нанесли ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів,
– йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
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