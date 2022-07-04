Росіяни змінили тактику щодо Харкова – гатять о 4 ранку, аби залякати населення, – ОВА

Російські загарбники уже кілька днів поспіль атакують Харків не ввечері, а вранці. В ОВА переконані, що це нова тактика, яка спрямована на залякування місцевого населення.

Про це заявив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха в етері загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал. Уже протягом 4 днів росіяни обстрілюють Харків на світанку.

Зауважте Загиблі та постраждалі діти, пожежі через бойові дії: яка ситуація в областях України

Окупанти хочуть залякати мирних мешканців

Роман Семенуха зазначив, що окупанти атакують тепер щодня близько 4 ранку, хоча до того найчастіше обстріли відбувалися близько 23:00.

Заступник голови ОВА повідомив, що під час атаки 3 липня окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури, а 4 липня росіяни двома ракетами атакували будівлю гімназії. На щастя, на момент атаки там нікого не було, тому обійшлося без жертв та поранених. Зараз на місці працюють рятувальники, які розбирають завали та ліквідовують наслідки пожежі.

Семенуха наголосив, що окупанти абсолютно свідомо з території Бєлгородської області б'ють по цивільних об'єктах.

Ми вбачаємо, що мета №1 – залякати, щоб Харків не повернувся хоча б на якусь там частинку довоєнного життя, посіяти страх і хаос,

– підкреслив Семенуха.

Заступник голови ОВА зазначив, що Росія повинна бути визнана як держава-терорист №1 у світі через свої вчинки.

Росіяни обстріляли школу

Близько 4 ранку 4 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Під ворожий вогонь потрапив Шевченківський район міста, зокрема постраждала місцева школа.

Унаслідок обстрілу від школи залишилися тільки руїни. Фото наслідків російської атаки ви можете побачити тут.

Більше про обстріл Харкова від кореспондентки 24 каналу: дивіться відео