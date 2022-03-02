Росія обстрілює історію: як виглядає випалена земля біля Бабиного Яру – фоторепортаж

Учора, 1 березня, російські загарбники цинічно атакували Бабин Яр, унаслідок чого загинули 5 людей. Такі дії ворожих військ викликали негативну реакцію президента Володимира Зеленського, який наголосив, що Росія повторила трагедію, яка була там під час Другої світової війни.

Загарбники пошкодили телевежу, через що виникли перебої у трансляції каналів. Також після атаки на Бабиному Яру виникли пожежі. Як виглядає урочище після атаки, дивіться у фоторепортажі 24 каналу.

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Як виглядає Бабин Яр після атаки

Цинічний обстріл Бабиного Яру, за словами Володимира Зеленського, став ще одним доказом того, що росіянам чужа наша столиця і вони не знають нашої історії.

Фотографи, як наголосили в Офісі Президента, поверталися зі стрільб військового батальйону, коли помітили вибух, й одразу прибули туди. Їхні кадри ми пропонуємо вам далі.



Наслідки обстрілу Бабиного Яру / Фото Сергія Михальчука і Юрія Грузінова



Наслідки обстрілу Бабиного Яру / Фото Сергія Михальчука і Юрія Грузінова



Наслідки обстрілу Бабиного Яру / Фото Сергія Михальчука і Юрія Грузінова



Пожежники одразу прибули на місце вибуху / Фото Сергія Михальчука і Юрія Грузінова



Через атаку росіян загинули 5 людей / Фото Сергія Михальчука і Юрія Грузінова



Російські загарбники обов'язково отримають своє за вчинені злочини / Фото Сергія Михальчука і Юрія Грузінова

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