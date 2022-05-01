Росія офіційно є автором реакційної та людиноненависницької ідеології – рашизму, – Подоляк

Росія офіційно вигадала нову людиноненависницьку ідеологію – рашизм. На думку Михайла Подоляка, про це свідчить те, як поводиться російське керівництво і на окупованих територіях України, і в самій Росії.

Більше про рашизм радник голови Офісу Президента розповів у соцмережах. Він зазначив, що Росія впевнена у своїй так званій "правоті".

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Росіяни захищаються зброєю від учасників проукраїнських протестів

Про це свідчить те, що учасників навіть одиночних пікетів затримують цілі натовпи поліцейських. При цьому демонстранти можуть тримати порожні плакати або просто папір з написом "Ні – війні".

Таке ж "остервеніле" ставлення, зауважує Подоляк, і до учасників проукраїнських протестів на Півдні України. Людей розганяють сльозогінним газом та лякають бронетранспортерами та автоматами.

Росія відключила свою країну від будь-яких альтернативних джерел комунікації, зокрема соціальних мереж. Зараз спішно намагається відключити зв'язок та інтернет на Півдні України, щоб скрізь спробувати поставити товсту та крикливу z-пропаганду,

– розповів радник голови ОП.

На території держави-агресорки панічно бояться навіть синьо-жовтих кольорів. Речі та споруди у таких кольорах масово перефарбовують.

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На окупованих територіях ставлять пам'ятники Леніну

На окупованих українських територіях росіяни масово відновлюють пам'ятники Леніну. Виявилось, що він став символом нового "русского мира".

Росія тепер офіційно є автором нової реакційної та людиноненависницької ідеології – рашизму,

– зауважив Подоляк.

Які ознаки рашизму:

геноцид за ознакою іншого громадянства,

фільтраційні табори,

масові навмисні вбивства мирних громадян,

виправдання вбивств,

захоплення чужої території власною "обраністю",

усвідомлена масова згода російського суспільства на максимально варварські вбивства. Цим рашизм відрізняється від нацизму.

Подоляк зазначив, що Росія добровільно ізолювала себе від решти світу і вбила всі здобутки.

Втрати російської армії станом на 1 травня: коротко

Лише за добу особовий склад держави-агресорки зменшився на 300 осіб. Загалом кількість втрати ворога складає 23 500 осіб.

Ці цифри – лише орієнтовні, бо підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.

Завдяки українським захисникам, окупанти позбулись 1 026 танків, а також 2 471 броньованої машини.

Наші ППО збили 192 літаки та 155 гелікоптерів.

Дивіться у відео: оперативні дані Генштабу за 1 травня