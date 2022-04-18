Росія оголосила про висилку співробітників посольства Болгарії

Росія вирішила вислати співробітників посольства Болгарії. У такий спосіб Кремль відповів на те, що Болгарія оголосила персонами нон грата російських дипломатів.

Росія оголосила про дзеркальні дії щодо Болгарії

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата співробітників посольства Болгарії у Москві. Число болгарських дипломатів, яких висилають, не повідомляється.

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Російське МЗС заявило про дзеркальні дії, оскільки у березні Болгарія вислала десятьох дипломатів посольства Росії в Софії.

Цей захід є відповіддю на прийняте в березні болгарською стороною нічим не мотивоване рішення оголосити "persona nоn grata" десяти дипломатів посольства Росії в Софії,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що на початку квітня Болгарія вислала з країни першого секретаря посольства Росії Філіппа Воскресенського. Його звинуватили у шпигунстві.

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