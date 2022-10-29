Росія оголосила про вихід із зернової угоди після "бавовни" в Севастополі

У Росії заявили, що припиняють участі у зерновій угоді. Причиною стали вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію.

Таким чином Кремль достроково вийшов з угоди про експорт зерна з України. Відповідну абсурдну заяву зробили у російському міноборони і її цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Аргументація абсурдна

Вочевидь, Кремль шукав можливості виправдати відмову від зернових угод, адже тамтешнє міноборони оголосило про вихід з угоди через вибухи у Севастополі, де базуються кораблі чорноморського флоту. Крім того, Росія хоче "розслідувати" причетність Великої Британії до атаки.

Однак виникає дисонанс – у Москві кажуть, що пошкоджень унаслідок вибухів зазнали лише тральщик "Іван Голубець" та бронемережна мережа у Південній бухті. Тоді ж виникає питання – а чому такі різкі заяви? Невже Конашенков знову применшив втрати росіян.

Напередодні той же Конашенков – рупор пропаганди в російському міноборони, заявляв про те, що російські кораблі, які базувалися у Севастополі, нібито були задіяні в забезпеченні зернового коридору. Але про факт того, що серед російських кораблів є носії крилатих ракет з готовими до запуску "Калібрами", Конашенков благополучно забув.

Тобто після вибухів у районі базування кораблів, за допомогою яких від 24 лютого Росія здійснює теракти, атакуючи ракетами Україну, Кремль скаржиться на "теракт", який нібито унеможливлює продовження зернової угоди.

Водночас російське МЗС цинічно заявило, що нібито через теракт "не може гарантувати безпеку цивільних суден" у Чорному морі в межах угоди. Та є одне "але" – небезпеку якраз-таки створює Росія і її дії.

Реакція України

У коментарі Суспільному речник президента України Сергій Никифоров зазначив, що Київ очікує реакції від ООН і Туреччини, адже наша країна не підписувала жодних угод з Росією.

Україна не підписувала з Росією жодних "зернових угод". Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з Росією жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів,

– заявив Нікіфоров.

Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна вже попереджала про те, що Росія хоче розірвати угоду на експорт зерна. Тому Київ просить міжнародних партнерів вимагати від Росії дотримання своїх зобов'язань, адже експорт зерна з України гарантує безпеку мільйонів людей у світі.

Що відомо про угоду на експорт зерна

Через російське вторгнення та замінування Чорного моря, Україна не могла здійснювати експорт зерна. Позаяк наша держава є одним із головних постачальників зерна у світі, виникла загроза продовольчої кризи. Через це ООН і Туреччина ініціювали підписання угоди з Україною та Росією про експорт зерна та створення спільної моніторингової комісії. Угоду підписали у Стамбулі 22 липня, але представники України та Росії між собою жодних документів не підписували.

Росія вже погрожувала розірвати угоду, яка мала завершитися у листопаді. Причиною стало розслідування ООН питання щодо постачання Москві іранських дронів-камікадзе. У відповідь на це Кремль вирішив шантажувати світ зерном.

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Уранці 29 жовтня у Севастополі пролунали вибухи, а згодом виникла пожежа в районі базування кораблів чорноморського флоту Росії. За даними ОК "Південь", пошкоджені щонайменше 3 кораблі, серед яких, за даними ЗМІ, може бути фрегат "Адмірал Макаров", який став флагманом флоту після того, як Україна потопила крейсер "Москва". У Росії кажуть про незначні ушкодження лише одного корабля, але звинувачують Велику Британію в сприянню підготовці цієї атаки з української сторони, але Україна не підтверджує свою причетність до атаки.