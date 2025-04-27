Росіяни окупували ще одне село на Донеччині, – DeepState

Російська армія, ймовірно, окупувала село Надіївка, що на Покровському напрямку. Раніше ворог активно тиснув біля цього населеного пункту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням DeepState. Свою мапу аналітики оновили ввечері 27 квітня.

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Де росіяни мали успіх

Кілька днів поспіль російські окупанти мали успіхи біля Надіївки. Тепер, за даними Deep State, росіяни повністю зайшли в село.

Ворог окупував Надіївку,

– йдеться в повідомленні аналітиків.

Надіївка наразі є крайнім селом перед так званою "сірою зоною". До окупації в населеному пункті жили 325 людей.

Росіяни зайшли в Надіївку на Донеччині: показуємо на карті

Відстань від Надіївки до Покровська складає близько 29 кілометрів. Росіяни не залишають намірів просунутися до міста.

До слова, вчора російські окупанти просунулися в Курській області. А кілька днів тому окупували вороги окупували Калинове та просувалися біля Березівки та Тарасівки в Краматорському районі Донецької області.

Нагадаємо, лише з початку доби Збройні Сили України зупинили 22 ворожі атаки по позиціях на Покровському напрямку. Бої в Донецькій області наразі наймасовіші та найскладніші.