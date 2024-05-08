Росія модернізувала ракету Х-101, – розвідка Британії оцінила ризики

Росія підвищила летальність своєї головної крилатої ракети повітряного базування Х-101/Х-102. Ворог встановив на неї другу боєголовку.

Британська розвідка повідомила, що командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії встановило другу боєголовку на ракету Х-101/Х-102. Окупанти вже прийняли нову версію ракети на озброєння.

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Чому Росія модифікувала Х-101/Х-102

За словами міноборони Британії, командування дальньої авіації ПКС Росії намагалося модифікувати свої системи й тактику протягом усієї війни проти України.

Річ у тім, що українські системи ППО перехоплюють багато російських ракет, тоді як Росія прагне розширити можливості для досягнення більшого "ефекту".

Також Москва хоче використовувати старі ракети, оскільки ПКС вичерпали більш сучасні системи в перші дні повномасштабної війни.

Британська розвідка зауважила, що остання модифікація Х-101/Х-102, ймовірно, зменшила дальність польоту ракети вдвічі. Однак, скоріш за все, агресору не потрібна її повна дальність.

Друга боєголовка призначена для збільшення осколкового ураження цілі. Цілком ймовірно, що це зробить систему більш ефективною для ураження незахищених цілей,

– мовиться в повідомленні.

Ворог може готувати нові атаки по Україні