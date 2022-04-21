Росія в ООН заявила, що відмовляється від великоднього перемир'я

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав Росію та Україну до перемир'я на Великдень. Але Росія в ООН заявила, що відмовляється.

Прохання генсека було про тимчасове припинення вогню з 21 квітня. Про позицію російської сторони повідомив український посол в ООН Сергій Кислиця.

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Гутерреш закликав встановити з 21 квітня "великоденну гуманітарну паузу" для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі,

– сказав посол.

Російський представник у звичному дусі розповідав про "денацифікацію" України. Мовляв, всі завдання щодо цього і так званого "звільнення" будуть виконані.

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Ще один ляпас від ООН

Як відомо, Гутерреш направив запити Україні та Росії, прохаючи про аудієнцію з главами держав. А його прессекретар Стефан Дюжаррік у тезі щодо цього прохання некоректно висловився, що Росія нібито теж є однією з країн-засновниць Організації. Сергій Кислиця відреагував.

"Упс! Який ляп! Слід пам'ятати: ані Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка, що зберегла своє міністерство закордонних справ в 1945 році, ані Рjcsz не була присутня в Сан-Франциско і не підписувала Статут. Якщо офіс Стефана Дюжарріка покаже підпис РРФСР в Сан-Франциско, я назву це фальсифікацією. Росія не є членом-засновником!" – запевнив Кислиця.

Він сподівається, що після цього Секретаріат Організації "надалі не буде ставити себе в незручне становище".

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