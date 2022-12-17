Росія отримала нову партію дронів-камікадзе, – ГУР

Російські терористи відновили удари по Україні "шахідами, які отримали від Ірану. Це нова партія, але тепер окупанти значно економніше використовують дрони.

Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Так, це нова партія, але в порівнянні з початковим масованим використанням Shahed-136 вона явно менша. Але бачимо, що, наприклад, під час масованих терористичних ракетних ударів 16 грудня Shahed-136 не використовували,

– заявив представник розвідки.

Юсов уточнив, що Росія застосовувала "всі інші наявні засоби".

Крім того, розвідці відомо про попередні домовленості Росії з Іраном щодо ракет. Проте за даними розвідки, станом на зараз Росія їх ще не отримала.