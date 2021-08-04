Росія отримає базу для ескалації агресії в Україні

Нові ризики для України. Ви бачили, що сировинні активи зросли в ціні, а деякі б'ють рекорди? Далі читайте російською.

Черные металлы, титан, газ, нефть, мель, литий… все растет и даже поговаривают о новом сырьевом суперцикле… Но большинство склоняется к тому, что просто напечатали много денег, что наложилось на отложенный в 2020 году спрос.

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Кто выиграет от этого?

Индекс Bloomberg Commodity Spot Index находится на десятилетнем максимуме и приближается к ежемесячному росту четвертый раз подряд (!) Крупные нефтяные компании и горнодобывающие компании, наводненные наличными деньгами, возвращают акционерам миллиарды долларов в виде дивидендов и выкупа акций.

Согласно опросу Bloomberg Economics, проведенному среди почти 45 стран, производители нефти и газа в Персидском заливе в этом году станут крупнейшими победителями в экономическом плане.

В абсолютном выражении больше всего выиграет Россия , ее чистый экспорт вырастет почти на 120 миллиардов долларов в 2021 году.

, ее чистый экспорт вырастет почти на 120 миллиардов долларов в 2021 году. За ней следуют Австралия, Саудовская Аравия, Бразилия и ОАЭ, каждая с прибылью более 50 миллиардов долларов.

Чистый экспорт Объединенных Арабских Эмиратов и Катара увеличится более чем на 10% от ВВП по сравнению с 2020 годом, в то время как Саудовская Аравия не сильно отстанет. Пострадают Япония и большая часть Западной Европы, поскольку они вынуждены тратить больше на импорт сырьевых товаров.

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Пятерка крупнейших проигравших окажется в Азии, в том числе Вьетнам и Бангладеш, страдающие от более дорогого топлива и продовольствия.

Чистый экспорт США тоже упадет, но только на 22 миллиарда долларов, что является ничтожной суммой по сравнению с 21 триллионом долларов годового экономического производства. За последнее десятилетие страна практически избавилась от импортных товаров, во многом благодаря огромному увеличению добычи сланцевой нефти и газа.

Китай также стал менее уязвимым. Но улучшение было намного меньше, особенно когда дело доходит до энергетики. Доходы украинских экспортеров тоже вырастут минимум на 5 миллиардов долларов.

Но главный риск кроется в ином

Северный сосед, пройдя ковидный 2020 год, сложный для бюджета, 2021 год закончит с профитом, дающим базу для эскалации агрессии. А теперь вспомните слова Суркова об Украине.

Активизация плана ожидается с 2022 года. Читайте, делайте выводы, делитесь…