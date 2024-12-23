КНДР може відправити до Росії дрони-камікадзе: що про них відомо та які їхні властивості

Москва невдовзі отримає від Пхеньяну військових, а також додаткове озброєння та техніку, що свідчить про бажання КНДР розширювати військову співпрацю з Росією. Серед отриманого Москвою можуть опинитися й дрони-камікадзе.

Відповідну інформацію повідомили в Об'єднаному комітеті начальників штабів збройних сил Південної Кореї, якого цитує видання Yonhap. У Defense Express назвали озброєння, яке може отримати Росія та описали його властивості, передає 24 Канал.

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Яку зброю може отримати Росія

КНДР у 2024 році, за словами фахівців, вже проводила випробування дронів, які є візуальними копіями двох ізраїльських БпЛА, йдеться про Harop від Israel Aerospace Industries та Hero 400 від Uvision. Тактико-технічні характеристики цих дронів не були оголошені навіть частково.

У зв'язку з цим наразі достеменно невідомо, наскільки вони подібні з оригінальними. Втім, відомо, що Hero 400 має вагу бойової частини у 8 кілограмів, дальність понад 150 кілометрів та 2 години у повітрі. Він та його північнокорейська копія мають контейнерний запуск.

Як кажуть у Defense Express, саме з огляду на нього був створений й російський "Ланцет". Водночас офіційні дані щодо Harop тримаються у таємниці, але вважається, що йдеться про дальність до 200 кілометрів, час у повітрі до 6 годин та розмір бойової частини близько 20 кілограмів.

Але головна особливість Harop у пасивній радіолокаційній головці самонаведення, бо він призначений для ураження РЛС (радіолокаційних станцій – 24 Канал). Водночас його північнокорейська копія була використана для атаки танка. Це також прямо говорить, що візуальні копії можуть мати навіть інше призначення,

– ідеться у матеріалі.

Зазначається, що дальність польоту та зв'язку безпосередньо залежать від якості самих комплектуючих вочевидь китайського виробництва. Тому, радше за все, як пишуть аналітики, від північнокорейських дронів слід очікувати зменшення можливостей.