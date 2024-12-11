Постріл у спину України: як ЄС та США попри санкції поставляють снайперам Росії гвинтівки

Попри санкції російські снайпери щороку отримують тисячі гвинтівок та мільйони набоїв зі США та ЄС. І хоч компанії не здійснюють прямих поставок у Росію, але вони у декілька разів збільшили відвантаження у Вірменії, Грузії, Казахстані, Киргизстані та Узбекистані.

Зокрема, стало відомо, що у вересні 2024 року на Ангарському полігоні в анексованому Криму пройшли змагання зі снайперської стрільби, де стріляли американськими Desert Tech SRS, британськими Accuracy International AXSR та австрійськими Steyr Mannlicher SSG. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Insider.

Дивіться також Росія отримує американські чіпи попри санкції: як росіянам вдається обійти обмеження

Росіяни полюбляють західну зброю

Не нехтують західною зброєю Z-блогери, серед яких один з учасників змагань у Криму Алєксандр Арутюнов. Він свого часу назвав американську Barret M107А1 найкращою антиматеріальною гвинтівкою у світі.

Його цією зброєю забезпечує москвич Сергєй Кіріченко. Схоже, останній за шість років змінив чотири снайперські гвинтівки: спочатку фінську Tikka T3 на російський ORSIS, потім на австрійський Mannlicher і зараз використовує американську Proof Research.

А ще за 2024 рік він опублікував понад десяток оголошень про продаж американських гвинтівок Proof Research, анонсуючи нові постачання.

"Коли після анексії Криму у 2014 році країни Євросоюзу ввели ембарго на постачання зброї до Росії, в обмеженнях залишилися дві величезні лазівки. По-перше, постанова Ради ЄС № 833/2014 від 31 липня 2014 року, яка заборонила експорт зброї до Росії, дозволяла виконувати нові поставки за контрактами, укладеними до 1 серпня 2014 року. По-друге, документ не передбачав жодних контролюючих заходів щодо експорту до країн Митного союзу – Вірменії, Білорусі, Казахстану та Киргизстану, яких з Росією об'єднують як єдиний митний простір, так і військово-політичний блок ОДКБ", – пише видання.

Чому Росія не обмежується своїми гвинтівками

Дозвільні документи на імпорт вищезгаданих Proof Research у Росію були оформлені не лише там, а й у Киргизстані. Дистриб'ютор зброї – "Едельвейс". І він з початком повномасштабної війни в Україні значно збагатів. Загалом киргизькі імпортери зброї у 2023 році заплатили на 385% більше податків, ніж у 2021, а казахстанські – на 99%.

Країни, що межують із Росією, щороку отримують десятки тисяч одиниць зброї.

Найбільшим їхнім каналом поставок залишається експорт із Туреччини до Грузії, який зріс із 8 426 стволів у 2019 році до 18 843 у 2023.

Відповідь на питання, чому російське міноборони не задовольняється вітчизняною зброєю просте – їхні гвинтівки у декілька разів поступаються західним за дальністю стрільби. При цьому продукція приватних російських зброярів уже зрівнялася за ціною з американськими та європейськими зразками.

Однак, гвинтівок у російській армії не вистачає. Найчастіше там використовують СВД, розроблену ще у 1957 – 1963 роках, але стріляє вона у декілька разів менше, аніж сучасні західні.

Російські снайпери на дистанціях понад один кілометр використовують або імпортні гвинтівки, або зброю приватних російських виробників: ORSIS, Lobaev Arms або Bespoke, продукція яких за останні роки наздогнала європейських конкурентів за ціною.

Хто ще бере участь у поставках зброї Росії із Заходу

Що ж до європейських виробників, безпосередньо пов'язаний із Росією є люксембурзький холдинг Beretta. Він працює на російській території навіть після введення ембарго ЄС та доволі непогано заробляє.

У червні 2024 року Держдепартамент США вніс російську філію Beretta до санкційного списку, а от у Євросоюзі досі немає жодної реакції.

Холдинг Beretta залишається мажоритарним власником російського імпортера зброї, прямо порушуючи як санкції США, так і постанову ради ЄС від 2014 року,

– зауважує видання.

Уже зрозуміло, що європейські виробники зброї та чиновники переважно не лише заплющували очі на агресію Росії в Україні, а ще й вкладали кошти у розширення дистрибуції на російському ринку.

У цьому спиcку "помічників" є також і Чехія. "Чеська Збройовка" пов'язана із російським "Альянсом", власники якого також володіють чеською компанією LYNXNIGHT S.R.O. Чехія досі передає "Альянсу" свої біноклі, приціли та патрони.

"Оптика потрапляє до Росії через Туреччину, а постачання чеських набоїв йдуть через Казахстан. Посередник із Колорадо – невеликий американський магазин зброї ABF зі скромного містечка Енглвуд. Згідно з митними даними, за 2022 – 2023 роки ця фірма поставила в Казахстан 53 гвинтівки Accuracy International, Cadex Defence, FN Herstal, Patriot Ordnance Factory та Proof Research. У Казахстані інформація про продаж цих гвинтівок недоступна, зате щонайменше два бренди цієї зброї можна знайти у російської компанії, яка раніше співпрацювала з ABF", – додають журналісти.

ABF також співпрацювала з російською компанією "Варяг" – московським імпортером зброї, оборот якого в 2023 році склав 175,5 мільйонів рублів, який також після 2022 року продовжував отримувати американську та європейську зброю.

Директор "Варяга" водночас очолює "Раменський стрілецький клуб", який організував вищезгаданий снайперський турнір у Криму.

Гвинтівки потрапляють до Росії також через казахстанську компанію "Казохотриболовсоюз". Сума сплачених нею податків зросла з 97,9 мільйона тенге у 2021 році до 143,6 мільйона у 2022 та 193,2 мільйона у 2023.

Партнером Казахстану у збройному питанні виступає Німеччина, яка своєю чергою імпортує до Росії японську продукцію.

Кореспондент видання Correctiv, який розслідував контрабанду німецької зброї до Росії, у 2023 році відвідував один із російських салонів.

Три фірмові стенди гвинтівок Blaser були напівпорожні, а продавець у салоні на питання про можливість купити гвинтівку та організувати перевезення до Росії відповів "непросто, але можна",

– пише The Insider.