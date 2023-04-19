Росія використовує західні технології для зброї, попри санкції: NYT назвало спільників Кремля

Росії вдається обходити західні санкції та отримувати технології для виготовлення зброї. Окупанти отримують заборонені технології на мільйони доларів, які просочуються крізь шпарини оборонних систем країн Заходу. У цьому Росії допомагають треті країни.

Наприкінці березня посадовці США та ЄС обмінялися інформацією про заборонені технології на мільйони доларів, які просочуються крізь шпарини їхніх оборонних систем на територію Росії.

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Російський імпорт мікросхем почав зростати

Поінформовані особи відзначили різке зростання обсягів продажу мікросхем та інших електронних компонентів до Росії через Вірменію, Казахстан та інші країни.

Крім того, вони надали інформацію про потік восьми особливо чутливих категорій мікросхем та інших електронних пристроїв, які, на їхню думку, є критично важливими для розробки зброї, в тому числі російських крилатих ракет, якими б'ють по Україні.

У матеріалі мовиться, що США і партнери ведуть боротьбу за те, щоб мікросхеми, необхідні для систем озброєння, безпілотників і танків, не потрапили до рук росіян. Але остаточно позбавити Росію доступу до мікросхем непросто, хоча її здатність виробляти зброю зменшилася через західні санкції.

Поки США та ЄС об'єднуються, щоб надати українцям зброю для продовження боротьби з Росією, їхні власні технології використовуються Росією для боротьби у відповідь.

Прямі продажі мікросхем до Росії із США та їхніх партнерів впали до нуля. Американські чиновники заявляють, що Росія вже вичерпала більшу частину своїх запасів найточнішої зброї і була змушена замінити її менш якісними або контрафактними деталями, які роблять її зброю менш точною.

Але дані про торгівлю показують, що інші країни втрутилися, щоб забезпечити Росію частиною того, що їй потрібно.

Після різкого падіння одразу після вторгнення в Україну російський імпорт мікросхем знову почав зростати, особливо з Китаю. За даними аналітичного центру Silverado Policy Accelerator, імпорт у період з жовтня до січня щомісяця становив 50 і більше відсотків від середнього довоєнного рівня.

Досі російські військові, схоже, покладалися на великі запаси електроніки та озброєння, які вони накопичили до вторгнення. Але ці запаси можуть вичерпатися, що робить для Росії більш нагальною потребу в нових поставках.

Вірменія збільшила імпорт чіпів і процесорів

Але звіт, опублікований незалежною групою Conflict Armament Research, яка досліджує російську зброю, знайдену на полі бою, виявив перший відомий приклад використання Росією чипів, виготовлених після початку вторгнення.

В одному з документів, мовиться про те, що у 2022 році Вірменія імпортувала на 515% більше чіпів і процесорів із США і на 212% більше з ЄС, ніж у 2021 році. Потім Вірменія експортувала 97% цієї продукції до Росії.

Представники адміністрації Байдена заявляють, що поставки до Росії та Білорусі електронного обладнання впали на 41% у період з 2021 по 2022 рік, оскільки США та їхні союзники розширили санкції в усьому світі