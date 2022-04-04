Росія озброює своїх військових технікою, якій понад 30 років

У Росії розпочали приховану мобілізацію резервістів. Залучити планують понад 60 тисяч нових окупантів. Ворожа армія надасть їм військову техніку, якій понад 30 років.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України вранці 4 квітня.

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За інформацією Генштабу, командування війська окупантів розпочало заходи прихованої мобілізації резервістів, задля приведення військових частин до штатів воєнного часу. Перевагу надаватимуть надається особам, які вже мають бойовий досвід.

Ворог планує укомплектувати озброєнням та військовою технікою шляхом зняття зі зберігання застарілої техніки. При цьому деякі зразки зберігаються на складах або військових базах більше ніж 30 років.

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