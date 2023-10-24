"Говорили не про розвиток балету": у ГУР відповіли, чи передавала Росія зброю для ХАМАС

Війна на Близькому Сході триває майже три тижні. За цей час загинуло багато людей, у тому числі двоє українських дітей, про що стало відомо у вівторок 24 жовтня.

Представник ГУР МО Юсов дав інтерв'ю "Еспресо". За його словами, Росія передавала бойовикам ХАМАС зброю і ділилася з ними досвідом.

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Як у ГУР бачать військову допомогу з боку Росії

Весь світ бачив візити представників ХАМАС до Москви. І це офіційні візити, вони не приховувались. І обговорювались під час цих візитів не розвиток балету і культури, не захист клімату і не якісь проведення вечорів кремлівсько-ХАМАСької дружби. Зрозуміло, що саме цікавило обидві сторони,

– однозначно відповів Юсов на питання про можливе постачання зброї росіянами до ХАМАС.

За його словами, передали окремі зразки стрілецького піхотного озброєння, причому це відбулося "ще до здійснення останніх атак на Ізраїль". На думку представника Головного управління розвідки, це свідчить про те, що "Росія була поінформована до того, що якісь речі будуть відбуватися".

Також він звернув увагу на відеозапис, де серед мови бойовиків ХАМАС чути російську. Іще Юсов наголосив: про те, що ХАМАС отримував допомогу від Росії, знають не тільки українські розвідники – це відомо Ізраїлю та партнерам.

Росіяни навчили бойовиків ХАМАС використовувати FPV-дрони

Юсов підтвердив цю інформацію, пославшися на оперативну інформацію, агентурну роботу та "обмін інформацією в міжнародному плані". Раніше про ці дрони говорив Кирило Буданов. Росіяни досить довго взаємодіяли та контактували із ХАМАС. Це робили російські інструктори із ПВК.

Ще раз наголосимо: жодних приватних військових компаній у Росії не існує – це все частина російських спецслужб. Це структури, які працюють за підтримки і та повністю за фінансування російського бюджету або навколобюджетних структур,

– акцентував Юсов.

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США допомагають Ізраїлю

23 жовтня стало відомо, що США відправили до Держави Ізраїль групу офіцерів для консультацій. Неофіційно кажуть, що серед них є генерал-лейтенант Джеймс Глінн. Він воював проти ІДІЛ в Іраці, тож має специфічий досвід боротьби з терористами на Близькому Сході. Ці офіцери не будуть керувати наземною операцією в Секторі Гази, але нададуть поради щодо неї.