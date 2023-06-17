Росія перекинула ядерну зброю в Білорусь: в ISW оцінили загрозу ескалації

Заяви Кремля щодо передачі ядерних боєголовок є фактично закріпленням військового контролю Росії над Білоруссю.

Аналітики проаналізували нібито факт передачі тактичних ядерних боєголовок (під російським контролем) Білорусі відповідно до раніше оголошених планів.

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За оцінкою ISW, розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю.

Аналітики кажуть, дуже малоймовірно, що це означатиме ескалацію.

Головне про передачу ядерної зброї

У березні Путін заявив, що розмістить ядерну зброю на території Білорусі. Мовляв, це відповідь на те, що Велика Британія надасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

Ядерну зброю хотіли почати розміщувати в Білорусі після підготовки спеціальних сховищ. "Відповідні процедури" завершаться 7 – 8 липня.

14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

16 червня Путін заявив, що передав частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту нібито буде передано до кінця року.

За даними Беларускі Гаюн, наразі не зафіксовано фактів, які вказували б на реальне переміщення тактичної ядерної зброї з рф на територію Білорусі.