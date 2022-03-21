Росія у переговорах з Україною так і не "схилилася до дипломатії", – посол США в ООН

На думку посла США в ООН, переговори між Україною та Росією є односторонніми. Країна-агресор не схиляється до жодних дипломатичних рішень.

Жінка-посол каже, що переговори між Україною та Росією називає "спробою". Про це Лінда Томас-Грінфілд заявила 20 березня.

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Томас-Грінфілд вважає, що переговори – важливий фактор. Але наразі Росія не схиляється до жодної дипломатії.

Це, безумовно, важливий фактор. І ми підтримали переговори, які президент Зеленський намагався провести з росіянами, і я вживаю це слово "спроба", тому що переговори здаються односторонніми, і росіяни не схилялися до жодної можливості для переговорного та дипломатичного рішення,

– каже жінка-посол США в ООН.

Вона додає, що світ ще до війни довго намагався домовитися з Росією дипломатичним шляхом. Але на таку пропозицію вони "не реагували добре". Але в ООН сподіваються, що зусилля України допоможуть припинити війну.

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