"Росія переходить в наступ": про що може сказати Путін у зверненні до Федеральних зборів

Незабаром Владімір Путін має виступити перед Федеральними зборами. Раніше таке звернення було скасоване.

Однією з причин називали погіршення стану здоров'я диктатора. Крім того, немає з чим виходити, тому що немає перемог. Про це 24 Каналу сказав політолог Володимир Фесенко.

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"А тут не можна не виходити, тому що річниця початку війни. Йому потрібно буде виправдати її", – зауважив він.

Про що говоритиме Путін

На думку Фесенка, буде пропагандистське посилення, мовляв, війна була недаремною і правильною. Путін звертатиме увагу на те, що проти них увесь Захід. Цю тезу диктатор вже використовував. У Санкт-Петербурзі він повторював, що у часи Другої світової війни на них напала вся Європа. От тільки забув, хто тоді був союзником Радянського Союзу.

"Хто допомагав зброєю, ленд-лізом та літаками? Союзниками були США та Велика Британія. Чомусь Путін про це забув", – акцентував політолог.

Для того, щоб якось виправдати свій програш, він згадуватиме про весь колективний Захід, який ніби-то повстав проти Росії. Насправді ж Захід реагував на цю ганебну агресію.

Буде виправдовувати відсутність перемог, казатиме, що Росія переходить у наступ, наголошуватиме, що війна буде до переможного кінця. Хоча, я думаю, акцент потрібно поставити на слові "кінець". До путінського кінця,

– вважає політолог.

Путіну потрібно частіше згадувати про те, як закінчив Йосип Сталін. Ніхто його не рятував, підкреслив Фесенко, він вже був непотрібний. Сталін ще був живий, а владу вже ділили.

"Схоже, Путін рухається саме в цьому напрямку, зокрема, завдяки рішенням щодо війни. Він сам себе загнав у глухий кут і не знає, як з нього вийти", – резюмував Володимир Фесенко.