Про те, як це буде виглядати, пише Ярослав Юрчишин.

Як Росія "наводить лад" у соцмережах

1. Telegram – зброя на експорт

Ні, Росія не відмовиться від Telegram. Він продовжить працювати в Україні, Молдові, Румунії, Польщі та інших країнах як ефективна м'яка сила. Ми вже знаємо, що Telegram став інструментом для вербування дітей та проведення спецоперацій в нашому тилу. А в Румунії всі користувачі цієї соцмережі отримали повідомлення від Дурова в день президентських виборів для впливу на результат.

2. Douyin замість TikTok

Усі знають, що TikTok – це китайський застосунок, от тільки в самому Китаї він не працює. Для внутрішнього споживача є аналог – Douyin, від того ж розробника, що й TikTok. В Douyin жорстка цензура, "освітній" контент за розкладом і особлива ідентифікація. За схожим сценарієм хоче піти і Росія.

3. МАКСимум контролю

Замість Telegram росіян зараз агресивно заганяють у новий месенджер МАКС (від VK). Це копія китайського WeChat з верифікацією за голосом та біометрією, повний контроль від ФСБ. Це дуже зручна фішка для спецслужб, бо тепер росіяни будуть писати повідомлення під наглядом "товаріща майора".

Росії більше не потрібен Telegram всередині країни. Їм потрібна цифрова концентраційна зона, де кожен рух під контролем. Водночас глобальний Telegram залишиться їхньою зброєю для диверсій в інших країнах.

Ворог повністю ізолюється та готується до ще агресивнішої інформаційної війни. Яка буде наша відповідь?