Росія переходить у тотальний контроль за населенням, – військовий експерт Жданов

Росія переходить на систему 5G на китайській платформі – це тотальний контроль за населенням.

Так вважає військовий експерт Олег Жданов. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Як він пояснив, що в Китаї приміщення як приватних осіб, так і транспорту і усього решта – фіксується цим штучним інтелектом. І додав, що далі цю інформацію обробляють.

Так Росія переходить на систему тотального контролю за населенням, як це є в Китаї

– наголосив Жданов.

І додав, що це може вдатись лише у великих містах. Річ у тім, що у росіян банально не вистачить на це грошей і у такому разі вони повністю випадуть зі світового інтернету.

"Я думаю, що вони зроблять якийсь гібрид системи, який навряд чи буде працювати", – вважає експерт.

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. Міністерство транспорту РФ запропонувало зобов'язати служби замовлення таксі передавати дані про перевезення пасажирів Федеральній службі безпеки.