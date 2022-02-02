Росія перекидає ближче до кордонів з Україною техніку росгвардії, – CIT

На півдні та заході Росії помітили військову техніку росгвардії. Її перекидають, зокрема, у регіони, розташовані неподалік кордонів з Україною.

Розслідувачі Conflict Intelligence Team оприлюднили докази, які це підтверджують. Вони ідентифікували відео, які на початку 2022 року поширювали користувачі мережі.

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Зафіксована техніка характерна для росгвардії

На оприлюднених кадрах видно ешелони зі спецтехнікою, якою користуються у російській нацгвардії. Мовиться, зокрема про бронетранспортери. Розслідувачі також встановили, що один із потягів рухався з Архангельська у південному напрямку.

Автори розслідування зауважили, що схожу активність бачили влітку 2020 року, коли у Білорусі спалахнули протести. Тоді ОМОНівців також перекидали до кордонів на вантажівках без номерних знаків. Втім, без БТРів.



Військова техніка в Архангельській та Тульській областях Росії/ Колаж CIT

Як Росія може використовувати своїх нацгвардійців

"Наразі ми не спостерігали розміщення росгвардійців у таборах чи населених пунктах біля України. Водночас варто зазначити, що подібне перекидання цих військ є досить нехарактерним", – зауважили спочатку розслідувачі.

Вони попередили, що у випадку спроби масштабного нападу на Україну із хоча б тимчасовою окупацією території війська Росгвардії можуть використовувати "для контролю зайнятих населених пунктів та ліній постачання, а також антипартизанських дій". Такий досвід принаймні частина бійців могли здобути раніше у Сирії.

Військова техніка за 200 кілометрів до України

Згодом розслідування доповнили новими фактами. У команді Conflict Intelligence Team звернули уваги на ще одне відео з технікою російської нацгвардії. На ньому видно бронеавтомобілі "Урал-ВВ" та "Федерал" й бронетранспортери БТР-80 у місті Лівни. Колона рухалася у західному напрямку.

Місто Лівни розташоване на перетині Орловської та Липецької областей. Звідти до кордону з Україною – лише 215 кілометрів по прямій.

Автори розслідування зауважили, що усі машини в колоні мали номерні знаки. Втім, у низки з них були заклеєні ліві половини. Також у CIT звернули увагу на те, що у Липецьку (на схід від міста Лівни, ближче до України) дислокується 129-й спеціальний моторизований полк росгвардії.

Військова техніка біля міста Лівни: дивіться відео

Раніше у Міноборони США зазначили, що Росія не зменшувала чисельність своїх сил біля кордонів України. Натомість навпаки – туди продовжують прибувати військові.