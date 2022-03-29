Росія перекидає до кордону з Україною "Іскандери": їх помітили біля білоруського Гомеля
29 березня 2022 , 16:44Читать новость на русском
Небезпека обстрілів та нападу з боку Білорусі залишається на високому рівні. Окупанти стягують сили до білорусько-українського кордону.
Російські окупанти продовжують перегрупування військ для продовження атак на українські міста. Окрім того, ворог хоче розширити лінію фронту за допомогою Білорусі.
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"Іскандери" біля Гомеля
Росіяни використовують Білорусь для поповнення своїх втрат та відновлення боєздатності. Також біля Гомеля було зафіксовано перевезення балістичної ракетної системи "Іскандер-М" в напрямку українського кордону.
Українські герої поінформовані про пересування ворога та готові до будь-якого сценарію розвитку подій.
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