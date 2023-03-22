Старіші за Путіна: у Росії вперше помітили ешелони з танками Т-54, виготовлені 80 років тому

"Друга армія світу" продовжує кидати на фронт в Україну трухлу та давно вже забуту техніку. Так, нещодавно в Росії були помічені ешелони з танками Т-54.

Т-54 – виробництва кінця 1940-х та початку 1950-х років. Таким чином, ці танки навіть старіші за російського диктатора Владіміра Путіна.

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У Росії вперше помітили ешелони з танками Т-54

Журналіст та блогер Денис Казанський розповів, що у Росії вперше помічені ешелони з танками Т-54, які, очевидно, знімають з консервації для перекидання в Україну. За його словами, це танки виробництва кінця 1940-х та початку 1950-х років.

Старші за Путіна. Певне, скоро Т-34 підуть. А потім "Клим Ворошилов",

– написав Казанський.



Як виглядають танки Т-54 / фото з твітера Дениса Казанського



Російські танки Т-54 / фото з твітера Дениса Казанського

Чи з'явиться в Росії нова техніка, а не радянських часів

Нещодавно військовий експерт Олег Жданов розповів, що останнім часом з Кремля дуже часто лунають накази від російського диктатора Владіміра Путіна про потребу берегти техніку.

За словами Жданова, все, на що спроможні сьогодні росіяни, це налагодити ремонт тих танків, які вони знімають зі зберігання. Зокрема, мовиться про 60-річні танки типу Т-62, Т-72, які були випущені ще за Радянського Союзу.

Російські танки стають ціллю для ЗСУ

Військовий експерт Роман Світан зазначав, що у Росії є проблема. Він пояснив, що при підготовці до наступальних дій вираховують необхідну кількість боєприпасів та техніки. Під час їхнього наступу танки, гармати та літаки окупантів знищуються.