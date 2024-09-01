Росія передислокувала кілька підрозділів з Покровського напрямку на Курщину, – ISW

Наступ Сил оборони в Курській області створив тиск на російські операції в кожному секторі бойових дій на фронті в Україні. Імовірно, Росії таки довелось передислокувати резервні підрозділи з Покровського напрямку на Курщину.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті станом на 1 вересня.

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Російське військове командування, імовірно, передислокувало резервні підрозділи, призначені для посилення пріоритетної наступальної операції Росії на Покровському напрямку, аби захиститись від ЗСУ в Курській області,

– ідеться у звіті.

Зазначають, що такі дії свідчать, що оперативний тиск з боку Сил оборони на Курщині впливає на російські операції в кожному секторі на всій території бойових дійю.

Зокрема, 14 і 17 серпня стало відомо, що щонайменше рота російської 15-ї мотострілецької бригади (2 АК, російського ЦВО) передислокувалася з напрямку Покровська до Курської області.

Важливо. ISW фіксує повідомлення, що елементи цієї бригади діють на схід від Покровська із середини серпня і донині.

Росія не змогла зосередитись на наступі у Донецькій області

Росія також перекинула елементи 1-ї "Слов'янської" мотострілкової бригади (1-й армійський корпус "ДНР") з донецького напрямку в Курську область. При цьому у липні ISW повідомляв, що елементи цієї бригади діяли на Торецькому та Покровському напрямках. Водночас підтверджень, що саме їх перекинули тепер на Курщину – немає.

Аналітики усе ще вважають, що російське військове командування, як і раніше, негативно ставиться до виведення боєздатних підрозділів з прифронтових районів на цих напрямках.

Тому, припустили, що передислоковані підрозділи, ймовірно, були резервними частинами, які російське військове командування планувало використати для посилення російського угруповання на цих напрямках.

Рішення військового командування Росії передислокувати ці сили до Курської області замість того, щоб залучити їх до наступу на Покровськ чи Торецьк, свідчить про те, що воно не змогло повністю зосередитись на наступальній операції в Донецькій області чере нові виклики спричинені українською операцією в Курській області,

– ідеться у звіті.

При цьому в Інституті зазначили, що досі Кремль намагався уникати передислокації сил, призначених для участі в наступальних операціях на Торецькому або Покровському напрямках, для участі в оборонних операціях в Курській області, і зазвичай залучали сили з менш пріоритетних напрямків, як от з північі Харківської області, з лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна та західної частини Запорізької області.