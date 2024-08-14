Зазвичай це відбувається в іншому напрямку: куди Росія перекидає сили та техніку через Маріуполь

Росіяни продовжують передислоковувати свою техніку та сили. Однак мешканці Маріуполя через закриті джерела повідомили про дивний напрямок.

Зазвичай окупанти передислоковують сили у бік окупованих територій. Однак зараз Росія перекидає військову техніку в інший напрямок. Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши. що це не може бути пов'язано з операцією в Курській області через кілька причин.

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Куди Росія перекидає сили та техніку через Маріуполь

За словами депутата Маріупольської міської ради, є окремі повідомлення від мешканців міста про те, що ворог перекидає техніку та особовий склад в зворотному напрямку. Тобто із Запорізької області до Маріупольського району. Також у зворотному шляху, у Новоазовський район, ймовірно, що далі на територію Росії.

Зазвичай це відбувається в іншому напрямку, тобто з території країни-агресорки на окуповані території,

– зауважив Забавін.

Депутат Маріупольської міської ради розповів, що поки не варто казати, що ця передислокація відбувається в напрямку Курської області. Відстань до Курщини є дуже великою, а росіяни мають проблеми з логістикою, які нікуди не зникли.