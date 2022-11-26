Росія перекидає озброєння через Арабатську стрілку: в ISW вказали на проблемність такого шляху

Російські окупанти посилюють мілітаризацію Арабатської стрілки. Ймовірно, вони хочуть створити там новий маршрут для постачання своїх військ.

Зараз на стрілці перебувають російські військові гелікоптери та мобілізовані. Росіяни хочуть використати Арабатську стрілку, як ще один шлях сполучення Криму з південними областями України.

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Задум росіян занадто ризикований для них

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що такий маршрут буде вразливий для росіян у разі українського контрнаступу. Все тому, що він опирається на 2 мости біля Генічеська у Херсонській області. Водночас ми вже знаємо, як влучно ЗСУ вміють руйнувати переправи, які потрібні окупантам.

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Зараз росіяни облаштовують оборону біля критично важливих логістичних шляхів, що з'єднують Крим та південні області України. Речник української розвідки Андрій Черняк заявив, що окупанти готують оборону на двох ділянках на півночі Джанкойського району.

Ворог готується зводити оборонні споруди в місті Армянськ, що на півночі Криму. До речі, там лише вчора, 25 листопада була "бавовна". Окупанти казали про нібито роботу ППО. Мовляв, нічого страшного не сталося, а ситуація "під контролем".

Російські війська все більше покладаються на ці наземні лінії зв'язку для постачання військ у південній частині Херсонської та Запорізької областей з Криму, але це може створити можливі вузькі місця,

– мовиться у повідомленні.

Де розташована Арабатська стрілка: карта

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