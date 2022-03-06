Росія перекидає в Україну війська з Кавказу, що буде для неї катастрофою: "зливають" Кадирова

Росія продовжує перекидати до України свої окупаційні війська, які тут знищуються українською армією. Тим самим Росія оголяє тили в проблемних регіонах, що може мати для неї катастрофічні наслідки.

Про проблеми всередині російських військ, які перекидають в Україну, розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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"Вони з 10 армій, які в них є, 8 ввели сюди. Вже перекидають війська з Кавказу, а це для них катастрофа. В них дуже сильний конфлікт між підрозділами, які були пригнані з Кавказу, і російською армією. Тому що вони звинувачують один одного, що підставляють під удар українців. І ці звинувачення можуть мати певні підстави. Є інформація, що ФСБ вирішила "вирішити питання Кадирова", і послаблення його під шумок війни в Україні. І може здавати маршрути кадирівських військ для того, щоб завдавати удари", – розповів Арестович.

В ніч на 6 березня українська армія завдала удару по позиціях чеченських військ в Україні.

ФСБ "зливає" Кадирова

До цього інформацію про те, що окремі представники ФБС передають українцям дані про війська лідера Чечні Рамзана Кадирова, підтвердили й в українській розвідці. Російський фюрер Володимир Путін довірив Кадирову операцію з ліквідації президента України Володимира Зеленського. Для цього до України відправилася група бійців з Чечні. Але Путін дав наказ ФСБ контролювати діяльність Кадирова та його групи. І саме ФСБ вирішило "злити" ці дані.

"Не виключається, що, сприяючи знищенню еліти кадирівської гвардії, ФСБ РФ банально завдало серйозного удару по позиціях самого Кадирова в кремлівській баштовій метушні", – припустили у розвідці.

Проблеми на Кавказі

Окрім того, перекидання військ з Кавказу може розпочати заворушення у цьому регіоні. Відтак там знову може розпочатися військовий конфлікт.

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