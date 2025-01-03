Росіяни перекидають зброю з Сирії до Лівії, – ГУР

На військово-морській базі в сирійському Тартусі російські військові готуються до вивезення озброєння та техніки. На території бази перебувають найманці так званого "африканського корпусу".

Туди прямують великі десантні кораблі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

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Як Росія перекидає війська з Сирії

На військово-морській базі Росії в сирійському Тартусі готуються вивозити озброєння та техніку. Там також перебувають найманці так званого "африканського корпусу", який діє під контролем Міністерства оборони Росії.

5 січня 2025 року в порт Тартус мають прибути великі десантні кораблі "Іван Ґрен" і "Олександр Отраковський", а також суховантажне судно "Sparta". Зараз ці судна прямують через акваторію Середземного моря до сирійського узбережжя.

На борту "Отраковського" перебуває начальник штабу 121-ї бригади десантних кораблів РФ, капітан 1-го рангу Юрій Давітян.

8 січня 2025 року очікується прибуття до Тартуса ще двох суден: універсального вантажного судна "Sparta II" та танкера "Іван Скобелєв", які наразі рухаються в напрямку Гібралтарської протоки. Росія планує використати судна "Sparta" та "Sparta II" для транспортування військової техніки із Сирії до Лівії.

Фрегат "Адмірал Головко", який є частиною оперативного угруповання ВМФ РФ у Середземному морі, планує здійснити дозаправку.

Тим часом у Росії, на аеродромі у Володимирській області, були помічені бронетранспортери, які, ймовірно, були вивезені з Сирії.