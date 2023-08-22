Процес перекидання ядерної зброї з Росії до Білорусі триває, – Дуда
Джерело:Associated Press
Росія продовжує перекидати тактичну ядерну зброю до Білорусі. Польща фіксує цей процес і уважно за ним стежить.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда 22 серпня під час пресконференції з очільником Партугалії Марсело Ребелу де Соузою.
Дивіться також Додатковий козир: навіщо Путін і Лукашенко лякають Польщу вагнерівцями
Польський лідер зазначив, що розповів своєму португальському колезі "про реалізацію слів Путіна стосовно того, що тактична ядерна зброя Росії буде переміщена на територію Білорусі".
"Справді, цей процес відбувається, ми це спостерігаємо", – зазначив Дуда.
Це загрожує не лише Польщі
Дуда також наголосив, що дії Москви та Мінська "загрожують архітектурі безпеки не тільки біля Польщі, але й водночас на східному фланзі НАТО, фактично змінюючи ситуацію для всього Альянсу".
Що відомо про ядерну зброю у Білорусі
- Російський диктатор Володимир Путін ще у березні заявив, що домовився із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі.
- 1 липня Путін сказав, що Росія закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі і вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю.
- Водночас Лукашенко ще наприкінці травня заявив про початок переміщення ядерної зброї Росії до Білорусі.
- Через місяць CNN з посиланням на представників американської розвідки писало, що у США знають про переміщення першої партії російської ядерної зброї до Білорусі.