Процес перекидання ядерної зброї з Росії до Білорусі триває, – Дуда

Росія продовжує перекидати тактичну ядерну зброю до Білорусі. Польща фіксує цей процес і уважно за ним стежить.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда 22 серпня під час пресконференції з очільником Партугалії Марсело Ребелу де Соузою.

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Польський лідер зазначив, що розповів своєму португальському колезі "про реалізацію слів Путіна стосовно того, що тактична ядерна зброя Росії буде переміщена на територію Білорусі".

"Справді, цей процес відбувається, ми це спостерігаємо", – зазначив Дуда.

Це загрожує не лише Польщі

Дуда також наголосив, що дії Москви та Мінська "загрожують архітектурі безпеки не тільки біля Польщі, але й водночас на східному фланзі НАТО, фактично змінюючи ситуацію для всього Альянсу".

Що відомо про ядерну зброю у Білорусі