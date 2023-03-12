Росія перекинула до Білорусі групу найманців для теракту під "чужим прапором", – ЗМІ

Росія створила групу найманців, які готові виконувати "творчі завдання" з переодяганням, зокрема, у форму ЗСУ. Тепер її відправили на територію Білорусі.

Цю групу найманців у Росії створили ще в грудні 2022 року. Їм обіцяють високу зарплату та видають озброєння зі складів ФСБ. До слова, вона контролює їх разом з російським міноборони.

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Підготовка операції під "чужим прапором"

Ці найманці повинні здійснити теракт "під чужим прапором", тобто, ймовірно, йдеться про переодягання у форму ЗСУ і здійснення злочину нібито як "українцями". Мета проста – втягнути Білорусь у війну проти України. Мовляв, самопроголошений президент Лукашенко готовий, залишилося переконати народ. При цьому, як стверджують, Лукашенко знає про запланований у Білорусі теракт.

Командир цих найманців перебуває у підпорядкуванні російського міноборони.

Росія не полишає спроб втягнути Білорусь у війну проти України для розосередження українських сил та відволікання уваги від напрямків фронту на Сході, де тривають надзвичайно важкі бої.

Запланована провокація із Соловйовим

Напередодні ГУР МО вже повідомляло про підготовку росіян до теракту проти Білорусі поблизу кордону з Україною. Тоді дані розвідки вказували на те, що вся ця операція заплановане на 11 березня. Її висвітлення доручили пропагандисту Владіміру Соловйову.

Можна припустити, що прибуття найманців ФСБ та міноборони й заплановане пропагандистське висвітлення "теракту проти Білорусі" – частина однієї операції.