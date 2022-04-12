Росія перекинула підрозділи 1 танкової армії до Ізюму на Харківщині

В районі міста Ізюм на Харківщині окупанти проводили перегрупування підрозділів та поповнювали запаси техніки. Вони вже перекинули туди 1-у танкову армію РФ.

Ворог зосередив свої спроби на утриманні понтонної переправи через річку Сіверський Донець.

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Відомо, що окупанти проводять повітряну розвідку Ізюмського району із застосуванням безпілотників. Для посилення угруповання у зазначений район переміщено окремі підрозділи 1-ї танкової армії збройних сил РФ.

Також завершується переміщення підрозділів 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії до визначених районів Бєлгородської та Воронезької областей РФ.

До слова, мінімальні бойові цілі Росії зараз – географічні кордони Донецької та Луганської областей. Але, разом з тим, окупанти хочуть захопити Південь та розглядають Харківську область, як можливість для руху далі.

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